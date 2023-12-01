İran Heyeti COP28 İklim Zirvesi'ni İsrail Cumhurbaşkanı'nın Katılması Sebebiyle Terk Etti!

Dubai’de düzenlenen COP28 İklim Zirvesi'ne İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un katılması sebebiyle İran heyeti, zirveyi terk etme kararı aldı.

İran Heyeti COP28 İklim Zirvesi'ni İsrail Cumhurbaşkanı'nın Katılması Sebebiyle Terk Etti!
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Birleşik Arap Emirliği’nin Dubai kentinde düzenlenen COP28 İklim Zirvesi için İran’ı temsilen bulunan İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mahrabiyan heyetiyle birlikte zirveyi terk etme kararı aldı.

COP28 İklim Zirvesi'nden ayrılmalarına ilişkin açıklama yapan Ekber Mahrabiyan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un zirveye katılması nedeniyle terk etme kararı aldıklarını söyledi. Ekber Mahrabiyan, “İran olarak Siyonist İsrail rejiminin zirvede bulunmasını iklim değişikliği sorununu ele alan toplantının hedefleri ile çeliştiğine inanıyoruz. Ve buna tepki olarak zirveyi terk etme kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Bu yıl 28.'si düzenlenen ve 12 Aralık’a kadar sürecek olan konferansın ana gündeminde 2015 yılında Paris’te anlaşmaya varıldığı gibi küresel ısınmayı 1,5 derecede sabit tutma amacının canlandırılması ve hükümetlerin iklim eylemi vaatlerini daha kapsamlı hale getirecek bir anlaşmaya varılması yer alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # iran # iklim zirvesi
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