İsrail'in Saldırılarına Yeniden Başlamasına İran'dan Tepki! Abdullahiyan Açıklama Yaptı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze'de yeniden başlayan İsrail saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Abdullahiyan, "Washington ile Tel Aviv'in savaşı sürdürme ısrarı, Gazze ve Batı Şeria'da yeni bir soykırım anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Saldırılarına Yeniden Başlamasına İran'dan Tepki! Abdullahiyan Açıklama Yaptı
İsrail'in Saldırılarına Yeniden Başlamasına İran'dan Tepki! Abdullahiyan Açıklama Yaptı
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Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması, bölgeye yoğun insani yardım gönderilmesi ve taraflar arasında esir değişimi konusunda anlaşma sağlanmasından başka çözüm olmayacağını belirtti.

Esirlerin İsrail'in bombardımanlarında ölebileceğine dikkati çeken Abdullahiyan, "Washington ile Tel Aviv'in savaşı sürdürme ısrarı, Gazze ve Batı Şeria'da yeni bir soykırım anlamına geliyor. Görünüşe göre savaşa dönmenin ağır sonuçlarını düşünmüyorlar." ifadelerini kullandı. İranlı Bakan, "Çok geç olmadan Gazze'ye saldırıları derhal durdurun" çağrısında bulundu.

Gazze'de İnsani Ara Sona Erdi! İsrail Ordusu Yeniden SaldırıyorGazze'de İnsani Ara Sona Erdi! İsrail Ordusu Yeniden SaldırıyorGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# iran # israil # Hüseyin Emir Abdullahiyan
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