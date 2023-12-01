Gazze'de İnsani Ara Sona Erdi! İsrail Ordusu Yeniden Saldırıyor

İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan ve İsrail'in insanlık suçu işlediği saldırılarla büyüyen savaşta, 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de insani ara bu sabah sona erdi.

Hamas ile İsrail arasında varılan uzlaşı sonrası verilen insani aranın sona ermesinin ardından İsrail ordusundan açıklama geldi. Açıklamada, Hamas'ın insani arayı ihlal ettiği iddia edilirken "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik operasyonlarına yeniden başladı." ifadelerine de yer verildi.

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde uçmaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığı bilgisine yer verildi.