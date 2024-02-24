İran Rusya'ya balistik füze verdi mi? Tahran'dan açıklama geldi

İran, Rusya'ya balistik füze gönderdiği iddiasını yalandı. İddia, İngiliz haber ajansı Reuters’da yer almış, haber üzerine ABD İran’ı tehdit etmişti.

Editör: Uğur Çam

İngiliz Reuters haber ajansının "İran'ın Rusya'ya balistik füze tedarik ettiği" iddiasına Tahran’dan yanıt gecikmedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, iddiaya sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Açıklamada, "Balistik füze satışlarına ilişkin herhangi bir yasal kısıtlama olmamasına rağmen İran ahlaki olarak Rusya-Ukrayna savaşını körüklememek için silah ticaretinden kaçınmakla yükümlüdür." denildi.

Açıklamada ABD'ye, İran'ın uluslararası hukuka bağlılığı hatırlatıldı. Reuters'ın 21 Şubat tarihli haberinde, İran'ın, Rusya'ya yaklaşık 400 balistik füze tedarik ettiği öne sürülmüş; ABD, "uluslararası toplumun tepkisi hızlı ve sert olur" diyerek, Tahran'ı tehdit etmişti. ABD ve Avrupalı müttefikleri, Rusya'ya karşı kışkırttıkları Ukrayna'ya tonlarca silah ve milyarlarca dolar para desteği sağlayarak, 2 yıldır savaşın finansörlüğünü yapıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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