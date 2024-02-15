HAMAS'ın Türkiye'den beklentisi ne?

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Sözcüsü Usame Hamdan Ulusal Kanal'a konuştu. "ABD’liler, İsrail’e silah yardımı yapıyor ve İsrail'i siyasi olarak destekliyor. Aynı zamanda ekonomik olarak da ihtiyaçlarını karşılıyorlar. O yüzden yaşanan sorunun arkasında onların olduğundan eminiz." Türk halkına mesaj yollayan Hamdan, emperyalizm ve siyonizme karşı mücadelede yorulmadıklarını, var olan desteğin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Hamas Sözcüsü ABD ve İsrail’in bölgeden çıkartılmasına çok az kaldığını söyledi. "ABD ve İsrail’in bölgeden çıkartılmasına çok az kaldı. Bu durum açıkça görülüyor fakat ABD ve İsrail görmezden geliyor. Direniş gruplarının birbirlerini daha fazla desteklemeye başlaması yeni bir kavram ortaya çıkarttı. Biz bu şekilde Siyonizmin sona erdiğini göreceğiz. Aksa Tufanı Operasyonu’nun en büyük getirisi Filistin'in özgürlüğü ve İsrail’den kurtuluş olacaktır. Ve biz şu an başlangıçtayız. En sonunda Filistin’in özgürlüğe kavuşacağına eminiz."

Hamas Sözcüsü Hamdan, ateşkes müzakerelerinde yaşananlar ve son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

"Paris'te bir mutabakata varılmıştı. Sonradan İsrailli yetkililer toplantıda mutabakata varılmasına rağmen metinlerine yeni paragraflar eklediler. Böylece İsrail’in yalan söylediği ve süreci boşu boşuna uzattığını görmüş olduk. Salı akşamı ABD’li yöneticilerle bir toplantımız oldu. Kısa sürede yanıtlarını verirler." Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Sözcüsü Usame Hamdan, Uluslararası Adalet Divanı kararı için "Netanyahu bir katildir, katliamcıdır ve mahkemelerde yargılanması gerekiyor. Filistin halkına katliam yapan herkes mahkemelerde hesap vermeli." ifadelerini kullandı.

Usame Hamdan, Erdoğan – Sisi görüşmesi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Hamdan görüşmeden en büyük beklentilerinin Refah sınırından ilaç ve gıda yardımlarının geçmesinin sağlanması olduğunu söyledi. Hamas Sözcüsü Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini durdurmasını istediklerini belirtti. "Türkiye başından beri Filistin direnişinin yanındadır. Onların Filistinlilerin haklarını savunduklarını biliyoruz ve teyit ediyoruz. Filistin halkının kendisini savunma hakkını desteklediğini biliyoruz. Ama Türkiye’den daha büyük bir yardım bekliyoruz: Gazze’nin yeniden imarı, savaşın sona erdirilmesi… Ayrıca İsrail ile ilişkilerin en azından durdurulmasını istiyoruz."

Türkiye'den garantör olmasını istediklerini ifade eden Hamdan, Rusya ve Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki çabalarını hatırlattı. "Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin direnişi yeren kararlarının çıkartılmasını engelledi. Rusya ve Çin, İsrail'in Gazze'deki saldırganlığının durması için çaba harcıyor. Biz de Rusya'nın Türkiye, Katar ve Mısır'ın yanında İsrail ile herhangi bir uzlaşmada garantör olmasını istiyoruz."