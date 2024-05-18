Eyüpsultan'da feci kaza! Otomobilin sürücüsü öldü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yaklaşık 20 metre yükseklikten inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Eyüpsultan'da feci kaza! Otomobilin sürücüsü öldü
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kaza, Akşemsettin Mahallesi Lale Sokak'ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Yusuf K'nin kullandığı 34 FFL 23 plakalı otomobili arızalandı. Yusuf K, yokuş aşağı hareket ettirerek aracı çalıştırmak istedi. Sürücü hızlanan aracın kontrolünü kaybederken, otomobil yaklaşık 20 metre yükseklikten inşaat alanına düştü.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

​​​​​​​İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Yusuf K, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, kaza yerinde inceleme yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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