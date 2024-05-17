İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte o yollar ve alternatif güzergahlar

Saraçhane'de düzenlenecek "Büyük Eğitim Mitingi" dolayısıyla İstanbul'da yarın bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alternatif güzergahlar da duyuruldu.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte o yollar ve alternatif güzergahlar
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İstanbul'da, Saraçhane'de "Büyük Eğitim Mitingi" gerçekleştirilecek. Miting dolayısıyla kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, miting nedeniyle yarın saat 09.00 itibarıyla Macarkardeşler, 15 Temmuz Şehitler, Şehzadebaşı ve Vezneciler Caddeleri ile bu caddelere bağlanan cadde ve sokakların trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Vatan, Kadirhas ve Fevzipaşa Caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nın alternatif yol olarak kullanılabileceği kaydedildi.

ATAŞEHİR'DE 19 MAYIS YÜRÜYÜŞÜ

Öte yandan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında pazar günü yapılacak yürüyüş dolayısıyla saat 07.30 itibarıyla Ataşehir Bulvarı-Muhtar Hasan Sokak Kavşağı, Ataşehir Bulvarı-Rıfat Danışman Sokak kesişimi, Ataşehir Bulvarı-Vedat Günyol Caddesi Kavşağı, Ataşehir Bulvarı-Morzambak Sokak kesişimi, Ataşehir Bulvarı-Fesleğen Sokak kesişimi ve Ataşehir Bulvarı-Gelin Sokak kesişiminin trafiğe kapatılacağı, alternatif yol olarak Sedef Caddesi'nin kullanılabileceği bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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