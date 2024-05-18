Muğla'da bulunan cesetle ilgili 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 52 yaşındaki Şaban A. 50 gündür aranıyordu. Şaban A'nın bulunması için ailesi bir televizyon programına katılmış ve Şaban A'nın cesedi ilçedeki Sarıyer mevkiinde bulunmuştu.

Cesedin bulunmasının ardından, Şaban A'nın eski eşi Emine K, oğlu Mert A, Mehmet A. ve arkadaşı Burhanettin Ö. ile kayınvalidesi Durkadın K, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan bu kişilerden Emine K, Mert A. ve Burhanettin Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Durkadın K. ile Mehmet A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.