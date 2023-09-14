İran ve Irak'tan terörle mücadele mesajı! ABD destekli örgütlerinin silahsızlandırılması çalışması sürüyor

Tahran ile Bağdat arasındaki 19 Eylül’de sona erecek güvenlik anlaşması kapsamında İran önemli bir ziyaretçi ağırladı. Irak Dişleri Bakanı Fuad Hüseyin Tahran’a geldi. Tahran’da mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından resmi törenle karşılandı.

İki bakan görüşme sonrası kameralar karşısına geçti. İlk sözü alan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, konuk bakanın Irak’ın kuzeyindeki terör örgütlerinin silahsızlandırılması konusunda güzel bilgiler verdiğini açıkladı.

- Bu terör kara lekesinin, mevcut İran-Irak ilişkilerinin beyaz ve gururlu sayfasından bir an önce ve mevcut anlaşma çerçevesinde kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Tröristlere bir saat bile verilmesinin Irak'ın, İran'ın ve bölgenin güvenliğine zarar vereceğini vurguluyoruz.

"AMAÇ İRAN-IRAK SINIRINDAKİ GRUPLARI SİLAHSIZLANDIRMAK"

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de Tahran ile yaptıkları anlaşmayı hayata geçirmek için çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekti.

- Şu anda bu yol haritasına bağlıyız ve nihai hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Amaç İran-Irak sınırındaki grupları silahsızlandırmak. Bir dizi mülteci kampına nakledilecekler ve bu eylem Birleşmiş Milletler ve Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin gözetiminde gerçekleştirilecek. Irak hükümeti ve bölge hükümeti işbirliği yaptı ve bu planlama yapıldı, taahhüt edildi ve uygulandı.

PJAK, PAK VE KOMALE İRAN SINIRINDAN UZAKLAŞTIRILACAK

Öte yandan İran Yarı Resmi Haber Ajansı Tasnim, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD destekli PJAK, PAK ve Komale gibi terör örgütlerine karşı yeni tedbirler aldığını duyurdu. Habere göre, İran Irak sınır hattına yeni tank ve uzun menzilli toplar sevk etti. Sevk anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.