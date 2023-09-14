Mehmetçik terörü bitirmeye kararlı! Bir haftada 44 terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda, Mehmetçiğin başta PKK/KCK/PYD-YPK, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini, her geçen gün artan bir şiddet ve tempoda, terörü kaynağında yok etme anlayışıyla, kesintisiz bir şekilde ve sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

BU YIL 1229 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Bu kapsamda, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 1 Ocak'tan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 44'ü son bir haftada olmak üzere 1229 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 38 bin 572'ye ulaştı.

Mehmetçiğin, büyük bir fedakarlık ve gayretle yürüttüğü bşaarılı mücadele sonucu terör örgütüne ağır darbe vurulduğunun aktarıldığı açıklamada, örgütün hareket etme kabiliyetinin bitme noktasına getirildiği vurgulandı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekât ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sadece teröristleri hedef almakta; sivillerin, tarihî, dinî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için azami dikkat göstermekte, hiçbir ordunun göstermediği bir duyarlılık sergilemektedir.

- Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek ve başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce gerçekleştirilen kara propaganda ve dezenformasyon çabalarına karşın kahraman ordumuz; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerinin kanını yerde bırakmayacak, terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Diğer yandan Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.

HUDUTLARDA 367 KİŞİ YAKALANDI

Toplantıda, hudut güvenliği ile ilgili de bilgilendirme yapıldı. Hudutlarda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 367 şahsın yakalandığı kaydedildi.

Bu şahıslardan 24'ünün FETÖ mensubu olmak üzere 36'sının terör örgütü üyesi olduğu ifade edilen açıklamada, 2 bin 828 şahsın da hududu geçmeden yakalandığı aktarıldı.

Böylece yıl içerisinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 890'a yükselirken, yakalanan şahıslardan 340'ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 487 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 153 bin 412 oldu. Ayrıca yıl başından bu yana icra edilen operasyonlarda toplam 4 bin 869 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

MEHMETÇİK SALDIRILARA MİSLİYLE KARŞILIK VERİYOR

Açıklamada, Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi çerçevesinde gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verildiği vurgulanan açıklamada, "Terör örgütü tarafından harekât bölgelerimize bu yılın başından itibaren 298 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, verilen karşılık ile 39’u son bir haftada olmak üzere 903 terörist etkisiz hâle getirilmiştir." denildi.