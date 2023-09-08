7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi! Tünel kazarak saldırı hazırlığı yapıyorlarmış

Mehmetçik'in teröristlere yönelik operasyonları devam ediyor. Son olarak Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen operasyonla teröristlerin hain planı engellendi.

Bölgede 7 teröristin tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine Mehmetçik, başarılı bir operasyona imza atarak teröristlerin girişimlerini engelledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin görüldükleri yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi. Operasyonun detaylarına ilişkin yapılan bilgilendirmede, 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirilerek tünel kazma girişimlerinin engellendiği ifade edildi.