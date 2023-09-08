7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi! Tünel kazarak saldırı hazırlığı yapıyorlarmış

Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi. Açıklamada, teröristlerin tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıklarının belirlendiği ifade edildi.

7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi! Tünel kazarak saldırı hazırlığı yapıyorlarmış
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Mehmetçik'in teröristlere yönelik operasyonları devam ediyor. Son olarak Barış Pınarı bölgesinde düzenlenen operasyonla teröristlerin hain planı engellendi.

Bölgede 7 teröristin tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine Mehmetçik, başarılı bir operasyona imza atarak teröristlerin girişimlerini engelledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin görüldükleri yerde etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtildi. Operasyonun detaylarına ilişkin yapılan bilgilendirmede, 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirilerek tünel kazma girişimlerinin engellendiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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