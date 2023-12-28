İran'da Musevi'nin Cenazesinde Kararlılık Mesajı! Kahrolsun Amerika Sloganlarıyla Uğurlandı

İsrail’in Suriye’de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İranlı General Razi Musevi, Tahran’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlarından Tuğgeneral Razi Musevi için ilk tören İran İslam Devrim Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in ofisinin bahçesinde yapıldı. Törende Musevi’nin aile fertleriyle görüşen Ayetullah Hamaney, başsağlığı dileklerini iletti.

İsrail, 25 Aralık günü Şam yakınlarındaki General Musevi'nin evine saldırı düzenledi. 3 füze ile yapılan saldırıda Musevi şehit oldu. Binlerce İranlı Devrim muhafızı komutanının İmam Hüseyin Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende Şehit Kasım Süleymani de unutulmadı.

İranlılar Komutanlarını Yalnız Bırakmadı!

Tören alanına Filistin’in yanı sıra Haşdi Şabi, Yemen ve Lübnan Hizbullah’ı gibi ABD ve İrail’e karşı mücadele eden direniş gruplarının bayrakları asıldı.

"Kahrolsun Amerika", "Kahrolsun İsrail" sloganlarının atıldığı ve veda marşlarının okunduğu törende, İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de konuştu.

- Şehit Seyyed Razi Musevi, Devrim Muhafızları'nın direniş cephesindeki en deneyimli ve etkili komutanlarından biriydi. Şehit Seyyed Razi Musevi İran İslam'ının ebedi ve unutulmaz efsanesi Hac Kasım'ın kırk beş yıllık cihadında sadık bir yoldaşıydı, Hac Kasım'ın vefalı bir arkadaşıydı. Bugün Filistin, Lübnan ve Suriye'de Müslümanların güçlü bir yapıya kavuşması, bu komutanın çabalarının sonucudur.

- Seyyid Razi'nin şehadetinin sebebi Siyonist rejimin çaresizliğidir. Bu milletin evlatlarının şehadeti karşısında asla sabretmeyeceğiz, Seyyed Rezi'nin intikamı Siyonist rejimin yıkılmasından başka bir şey olmayacak.

Konuşmaların ardından Razi Musevi’nin naaşı Tejriş Meydanı’nda bulunan İmamzade Salih Türbesi’nin avlusuna defnedildi.