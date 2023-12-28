Merkez Bankası Rezervleri Yine Rekor Kırdı! İşte Toplam Rezerv Miktarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı. Merkez Bankası'nın açıklamasıyla birlikte bankanın toplam rezerv miktarı da belli oldu.

Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, 15 Aralık'ta 95 milyar 399 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 22 Aralık itibarıyla 2 milyar 158 milyon dolar artışla 97 milyar 557 milyon dolara yükseldi.

15 Aralık'ta 47 milyar 129 milyon dolar olan altın rezervleri de 22 Aralık itibarıyla 767 milyon dolar artarak 47 milyar 896 milyon dolara çıktı.

Toplam Rezerv Miktarı Bir Kez Daha Rekor Kırdı!

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 925 milyon dolar yükselişle 142 milyar 528 milyon dolardan 145 milyar 453 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 22 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 46 milyar 995 milyon dolar olurken, söz konusu yükseliş yüzde 47,7'ye karşılık geldi.