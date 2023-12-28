Yeni Yıl Zam Yağmuru ile Geliyor! İşte Yeni Kimlik, Pasaport ve Ehliyet Fiyatları

Yeni yıl gelmeden zam yağmuru başladı. 2023'te 83 lira olan yeni kimlik kartı zamlı tarifeyle birlikte 130 liraya çıktı. 825 lira 70 kuruş olan sürücü belgesi ise 990 liraya yükseldi. 501 lira olan pasaport defteri bedeli ise 790 lira oldu.

Yaklaşık Yüzde 58 Zam Yapıldı!

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde yaklaşık yüzde 58 artırıldı.

Noter kağıtları 87 liraya, beyanname 87 liraya, protesto, vekaletname, resen senet 174 liraya, pasaport 790 liraya, ikamet izni 565 liraya, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 liraya, değiştirme nedeniyle kimlik 130 liraya, kayıp nedeniyle kimlik 260 liraya, aile cüzdanları 705 liraya, sürücü belgeleri 990 liraya, sürücü çalışma belgeleri 990 liraya, motorlu araç tescil belgesi 885 liraya, iş makinesi tescil belgesi 740 liraya, banka çekleri 55 liraya, mavi kart 130 liraya, yabancı çalışma belgesi 565 liraya, çalışma izni muafiyet belgesi 565 liraya yükseldi.