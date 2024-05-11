Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı!

Ülke genelinde sağanak yağış devam ediyor. Meteoroloji 6 ili kuvvetli yağış için uyardı.

Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı!
Editör: Yağmur Biçen

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. 

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# sağanak yağış # kuvvetli yağış # Hava durumu
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