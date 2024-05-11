Ağaca çarparak devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kaza, Bursa'nın Orhangazi ilçesine meydana geldi. Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Dutluca Mahallesi içinde seyreden Recep Önez (66) idaresindeki 16 VR 807 plakalı traktör, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp devrildi.
İlk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası Önez, daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
Önez, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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