Ağaca çarparak devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, Bursa'nın Orhangazi ilçesine meydana geldi. Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Ağaca çarparak devrilen traktörün sürücüsü öldü
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Dutluca Mahallesi içinde seyreden Recep Önez (66) idaresindeki 16 VR 807 plakalı traktör, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp devrildi.

İlk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası Önez, daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Önez, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

7 yıl önce kaybolan kadını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 12 şüpheli tutuklandı7 yıl önce kaybolan kadını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 12 şüpheli tutuklandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bursa # kaza # traktör # hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleri
Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleri
29 il için sarı alarm verildi! 11 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu
29 il için sarı alarm verildi! 11 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu
Yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı!
Yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı!
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı!
Öne Çıkanlar Ekonomi politikaları neden başarılı olmuyor? | Serpin Alparslan | Ulusal Özel Ekonomi politikaları neden başarılı olmuyor? | Serpin Alparslan | Ulusal Özel Sel felaketinde 150 ölü 114 yaralı Sel felaketinde 150 ölü 114 yaralı