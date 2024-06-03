İran'da seçim gündemi devam ediyor

İran İslam Devrimi Kurucu Lideri Ruhullah Humeyni, 35’inci ölüm yıl dönümünde Tahran’da anıldı.

Humeyni’nin kabrinde düzenlenen anma törenine İranlı yetkili ve vatandaşların yanı sıra çok sayıda ülkeden yabancı konuk katıldı. Törende konuşan İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyid Ali Hamaney, Filistin konusunun dünyanın birinci meselesi haline geldiğini söyledi.

Hamaney’in gündeminde İran’da 28 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri de vardı. İran lideri, vatandaşlara seçime katılım çağrısı yaptı.

220 KİŞİ BAŞVURDU

Cumhurbaşkanı adayı olmak için yaklaşık 220 kişi müracaat etti. Bunlardan yaklaşık 70’inin adaylık başvurusu kabul edildi.

Başvuru yapanlar arasında eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad yer aldı. Reisi kabinesinden Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da başvuru yapan isimlerden oldu.