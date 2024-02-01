İsrail Gazze'de ağır kayıplar veriyor

Filistin Direnişi, Gazze Şeridi'ni İsrail güçlerine dar ediyor.



Kassam Tugayları'nın İsrail tankını vurduğu ve İsrail güçleriyle çatıştığı görüntüler ortaya çıktı.



Görüntülerde roketle vurulan İsrail tankı alev alıyor.



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kayıpları artıyor. Gazze Şeridi'nde vurulan İsrail askerleri hayatta kalırlarsa zırhlılar ve helikopterler ile bölgeden çıkarılıyor.



Irak'taki Direniş Güçleri de İsrail'in Hayfa Limanı'na insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Irak Direniş Güçleri, İsrail'e karşı eylemlerinin devam edeceğini açıkladı.



Hamas, Gazze Şeridi'nde sıkışan İsrail'e şartlarını dayatıyor. Mossad direktörü David Barnea, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına dair taslak planı savaş kabinesine sundu.