İsrail Gazze'de yeni katliama hazırlanıyor

Sufi, İsrail'in dün gece Refah'a düzenlediği saldırıların, geniş çaplı olduğunu, çok sayıda ev ve iki camiyi hedef aldığını belirtti.

Gece yarısı uyudukları sırada sivillerin evlerinin vurulmasına tepki gösteren Sufi, saldırıların düzenlendiği yerlerin farklı farklı olmasının sivil savunma ekiplerinin işini daha da zorlaştırdığını aktardı.

Çeşitli kurtarma mekanizmalarını ve araçları çalıştırmak için yeterli miktarda yakıtın bulunmaması ve molozları kaldırmak için tasarlanmış ağır makinelerin olmaması nedeniyle de Refah'ta büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Sufi, Refah hastanelerinde de gerekli tıbbi malzeme ve teçhizatın bulunmadığını, ameliyathanelerin çok sayıda yaralıyı karşılamaya hazır olmadığını ifade etti.

Sufi, "İsrail'in Refah'a yönelik barbar saldırısı, şehrin yaşadığı insani ve sağlık felaketlerinin yanı sıra gelecek günlerde daha büyük katliamlara yol açma tehdidini de taşıyor." dedi.

REFAH'A DÜNKÜ SALDIRIDA 100 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

İSRAİL'İN REFAH BÖLGESİNE SALDIRI PLANI

Gazze’ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah’ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail’i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.