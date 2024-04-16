İsrail ordusu Lübnan'a saldırdı

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde bulunan Meys el Cebel ve Teyrharfa beldelerini bombaladı.

İsrail ordusu Lübnan'a saldırdı
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah Hareketi'ne ait binalara yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

İSRAİL LÜBNAN'IN GÜNEYİNE SALDIRDI

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının, Hizbullah'a ait ve mensuplarının konuşlandığı Lübnan'ın sınır bölgesinde yer alan Meys el Cebel ve Teyrharfa beldelerini bombaladığı belirtildi.

Saldırıda binaların tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA ise saldırıya dair geçtiği haberde, İsrail'in hava saldırısında her iki beldedeki evlerde hasarların meydana geldiğini ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktardı.

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