Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "PKK sizi tükürüğünde boğar diyor, böyle bir demokrasi var mı?"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Perinçek, belediyelerin PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'ye teslim edilmesinine yönelik, "Türkiye'yi bölen, PKK'ya Belediyeleri Teslim Eden İradeyi Kabul Etmiyoruz. Böyle bir demokrasi olmaz!" ifadelerini kullandı. Perinçek şunları söyledi:

- Türkiye'yi bölen PKK'ya belediyeleri teslim eden iradeyi kabul etmiyoruz. Böyle bir demokrasiyi kabul etmiyoruz. Kürt halkı kardeşimiz, PKK değil. Türk devleti DEM Parti'yi kapatmıyor. Anayasa Mahkemesi zaaf içinde. Milyonlarca Türk Lirası bu partiye destek olarak gidiyor. Türkiye'nin bölünmesine oy olmaz. PKK'ya oy olmaz. Terörsiste oy olmaz.

Genel Başkanımız Doğu Perinçek:



Türkiye'yi bölen, PKK'ya Belediyeleri Teslim Eden İradeyi Kabul Etmiyoruz. Böyle bir demokrasi olmaz! pic.twitter.com/QMHVPpNOpt — Vatan Partisi (@Vatan_Partisi) April 15, 2024