İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Sonraki tepkimiz daha sert olacak!"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in İran'a muhtemel misillemesine ilişkin uyarıda bulunarak, "Sonraki tepkimiz daha sert, yıkıcı ve kapsamlı olacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Sonraki tepkimiz daha sert olacak!"
Editör: Yağmur Biçen
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin telefonda görüştü. Abdullahiyan, İsrail'e yönelik sınırsız desteğin İngiltere ve diğer Batılı ülkelere fayda getirmeyeceğini belirterek, Batılı ülkelerin İsrail ile işbirliklerini gözden geçirmelerini istedi. İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştiğini vurgulayan Abdullahiyan, Tahran yönetiminin bölgede gerilimin artmasından yana olmadığını ve savaş istemediğini belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# iran # israil # filistin
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