İsrail´den Refah kararı

İsrail’in İran'ın saldırısının ardından Gazze'nin Refah kentinde uzun zamandır beklenen askeri operasyonunu ertelemeye karar verdiği bildirildi.

İsrail´den Refah kararı
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CNN, iki isimsiz İsrail kaynağına atıfta bulunarak İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) pazartesi günü tahliye emri vermeye başlayacağını bildirdi.

İsrailli Kan Kamu haber ajansı, geçen hafta Refah'a kara saldırısı için tarihin belli olduğunu söyleyen Netanyahu'nun İran’ın saldırısının ardından bu adımı ertelediği belirtti.

Haberde, Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısını neden veya ne zamana kadar ertelediğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Wall Street Journal ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in yakında İran'ın saldırısına yanıt verebileceğini bildirdi.

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