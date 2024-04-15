Zeynel Abidin Okul kimdir? Aslen nereli? İBB Meclisi Grup Başkanvekili oldu!

Zeynel Abidin Okul kimdir merak edilmeye başlandı. Yeni görevi Ak Parti Grup Başkanvekilliği olan Okul'un hayatı ve kariyerine dair tüm detayları sizler için detaylı yazdık. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 1968 yılında doğan Zeynel Abidin Okul, Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık etmiş köklü bir ailenin 4. kuşak temsilcisidir. Ailesi, 1936 yılında Beşiktaş'ın Ortaköy semtine yerleşmiştir. Okul, lisanslı bir yüzücü olarak yetişmiş ve daha sonraları yelken sporuna ilgi duymuştur. İşte tüm detaylar!

Zeynel Abidin Okul kimdir? Aslen nereli?

Ortaköy'de ilköğretim ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olan Okul, üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde İnşaat Mühendisi olarak tamamlamıştır. Daha sonra dil eğitimi için Amerika'ya gitmiştir. Askerlik görevini Tatvan'da Asteğmen olarak yerine getiren Okul, dönüşünde özel sektörde iş hayatına atılmış ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmada Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır. Ayrıca, farklı sivil toplum kuruluşlarında aktif roller üstlenmiş ve halen birçok görevde bulunmaktadır. Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanı ve AK Parti Fatih & İBB Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. Son olarak, AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Başkanvekili adayı gösterilmiş ve bu göreve seçilmiştir. Zeynel Abidin Okul, İBB Meclis Birinci Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir. Okul, İngilizce dilinde de yeterlilik seviyesine sahiptir ve evli olup üç çocuk babasıdır.

İş Hayatına Girişi

Özel sektörde iş dünyasına adım atan Okul, 1998 yılında kendi inşaat ve dış ticaret şirketini kurarak başkanlık koltuğuna oturdu. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak yer almış ve bu kuruluşlara üyeliklerini sürdürmeye devam etmektedir. Gençlik yıllarında yüzmeye ilgi duyan Okul, son yıllarda yelken sporuna da ilgi duyarak denizle bağını sürdürdü. Uzun yıllarını siyasete de adayan Okul, çeşitli görevlerde bulundu ve AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı görevine ulaştı. İyi derecede İngilizce bilen Okul, evli ve 3 çocuk babasıdır. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından AK Parti Grup Başkan vekilliği'ne atanarak İstanbul siyaset arenasının önemli isimlerinden biri olarak yerini sağlamlaştırdı.