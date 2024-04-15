Zuhal Topçu kimdir?

Zuhal Topçu, 12 Aralık 1960 yılında Şanlıurfa Birecik'te doğdu. Evli ve iki çocuk annesidir.

1982 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji-Felsefe bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1985 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptı.

1986 yılında Ankara Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde Öğretim Üyeliği görevine başladı. 1990 yılında Doktora tezini tamamladı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Bölüm Başkanlığı ile KKTC Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Bölüm Başkanlığı ve Dekanlığı görevlerinde bulundu.

Siyasi hayatının başında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. İlk defa 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölgeden MHP Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. TBMM 24. Dönem Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği ve Türkiye – Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyeliği görevini devam ettirmektedir.

21 Mart 2015'te 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası Başkanlık Divanı üyeliğine seçilerek Parti İçi Eğitim ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2016 yılında Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı.