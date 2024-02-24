İsrail ordusunda "tam bir kaos" var!

İsrail, Aksa Tufanı ile yediği darbeden sonra, bir darbe de Gazze'ye başlattığı kara operasyonlarından istediğini alamadığında yedi. Hiçbir şekilde karşılıklı esir takasına girişmeyeceğini söyleyen İsrail yönetimi, askeri başarısızlıkları sonrası Hamas ile masaya oturmak zorunda kaldı. Bütün bu fiyaskolarına ardından Gazze'de insanları hem açlığa mahkum eden, hem de sağlık kuruluşları dahil sivil katliamlara girişen İsrail, dünya kamuoyundan da istediği desteği bulamadı.

İSRAİL ORDUSUNDAKİ KAOSU ANLATTI

Bütün bu yaşananlar, İsrail ordusunda bir kaosa neden oldu. İsrail'in Maariv gazetesine açıklama yapan İsrailli Emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, yaşananlara bir de Gazze'de bulunan İsrail ordusuna yeterli mühimmat ve gerekli araç gerecin ulaştırılamadığını aktardı. Brik, Netenyahu'ya daha önce askerlerin eğitim yetersizliği ve teçhizat eksikliği nedeniyle savaşmaya hazır olmadığını ifade ettiğini aktardı. İsraill Emekli Tümgeneral, askerlerin medyada gündeme gelmeyen "tam bir kaos hali" yaşadığını vurguladı. Brik ayrıca 7 Ekim'den beri çok sayıda askerden şikayet aldıklarını söyledi.

İsrailli emekli general, gereken askeri ekipman, lojistik, yiyeceklerin ulaştırılamadığını, hiçbir sistemin doğru çalışmadığını söyledi. Brik, "Çünkü ordu her şeyi özel şirketlere emanet etmiş. Tankları hemen onaracak kimse yok. Onlarca tank (Gazze Şeridi'nde) sıkışmış durumda, çekilmeyi bekliyor." dedi.

Medyanın İsrail askerlerinin sıkıntılarını yansıtmadığını vurgulayan Brik, 7 Ekim'den bu yana Netanyahu'yla 6 kez görüştüğünü, ona ordunun savaşa girmeye hazır olmadığını söylediğini ifade etti. "Fakat ekibi, onun (Netanyahu'nun) gerçeği duymasını istemedi." diyen Brik, Netanyahu'yu kendisinden uzak tuttuklarını söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI

7 Ekim Aksa Tufanı sonrası başlayan çatışmalarda İsrail, Gazze'de 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 606 Filistinliyi öldürdü. Aksa Tufanı ile ele geçirilen İsrailli esirlerden bazıları da İsrail'in Gazze'ye orantısız saldırıları sonucu hayatını kaybetti. İsrail, 69 bin 737 kişinin yaralandığı saldırılarda hastane, sivil altyapı, sivil evler gibi yerleri de hedef aldı. Refah Sınır Kapısı'na gitmeye çalışan sivilleri defalarca vuran İsrail, Gazze'deki ambulansları da zaman zaman hedef alıyor.

İsrail saldırılarının karşısında direnen Kassam Tugayları ve Gazze direniş hareketi, bugüne kadar 576 İsrailli askeri öldürdü. Öldürülen İsrail askerlerinden 238'i, İsrail'in Gazze'yi karadan işgal etme girişimi sırasında öldü.