Hamas ve İsrail arasında yeni esir takası görüşmeleri başlayacak

Hamas'ın 7 Ekim Aksa Tufanı'nda ele geçirdiği İsrailli esirlerin takası için İsrail ile görüşmelere devam ettiğini belirtmişti. Edinilen bilgiye göre, İsrail yönetimi yarın Fransa'nın başkenti Paris'e yeni bir esir takası için dolaylı müzakerelere heyet gönderecek.

İsrail'den henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Paris'te yapılacak müzakerelere ABD, Mısır, Katar gibi ülkelerin de katılması bekleniyor.

ABD merkezli Axios haber sitesi, Washington'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'un yaptığı İsrail ziyaretinde, İsrail yönetiminden Paris'teki müzakerelere heyet göndermesini istediğidiğini yazmıştı.

İsrail ve Hamas arasında daha önce yeni bir esir takası için Mısır'ın başkenti Kahire'de toplantı yapmıştı. Bu toplantıya ABD, Katar ve Mısırlı yetkililer de katılmıştı. Toplantıdan hiçbir sonuç çıkmamıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, "Hamas'ın yeni bir öneride bulunmadığını" öne sürmüş, Kahire'de alt düzey yetkililerin katılacağı müzakerelere heyet göndermeyi reddetmişti.

Hamas, 7 Ekim Aksa Tufanı ile ele geçirdiği İsrailli esirlerden bir kısmını, İsrail'in Filistinli esirleri serbest bırakması karşılığında daha önce serbest bırakmıştı. Serbest bırakılanlar da düşünüldüğünde 130 civarında İsrailli esir halihazırda Hamas'ın elinde bulunuyor.