Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı!

Küçükçekmece'de yıkılan binaya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı'nın ilk incelemeleri tamamlandı. Binanın deniz kumuyla yapıldığı ve 1 buçuk katının kaçak olduğu ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı!
Küçükçekmece'de çöken bina ile ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı!
Editör: Uğur Çam
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Küçükçekmece'de çöken 36 yıllık binaya 1,5 katın kaçak olarak eklendiğinin, ayrıca mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiğinin belirlendiğini bildirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kartaltepe Mahallesi'nde çöken binada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi ve şu bilgileri paylaştı:

"İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir. Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır."

Bakan Özhaseki, ekiplerin sahada incelemelerine sürdürdüğünü, gelişmeleri anbean takip ettiklerini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# küçükçekmece # Mehmet Özhaseki
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