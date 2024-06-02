Küçükçekmece'de çöken binada bir kişi yaşamını yitirdi

Küçükçekmece'de çöken binanın enkazında kalan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Küçükçekmece'de çöken binada bir kişi yaşamını yitirdi
Küçükçekmece'de çöken binada bir kişi yaşamını yitirdi
Editör: Uğur Çam
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Küçükçekmece'de bir bina çöktü. Enkaz altında kalanlardan 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Enkazda kalan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma ekipleri, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasında, altında dükkan bulunan 1988 yapımı çöken 3 katlı apartmanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi enkazdan çıkarıldı.

Çöken apartmanda başlatılan çalışmada ekipler, 2'si ağır 7 kişiyi yaralı kurtarmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# küçükçekmece # Bina
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