Küçükçekmece'de çöken binada bir kişi yaşamını yitirdi

Küçükçekmece'de bir bina çöktü. Enkaz altında kalanlardan 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Enkazda kalan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma ekipleri, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasında, altında dükkan bulunan 1988 yapımı çöken 3 katlı apartmanın enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi enkazdan çıkarıldı.

Çöken apartmanda başlatılan çalışmada ekipler, 2'si ağır 7 kişiyi yaralı kurtarmıştı.