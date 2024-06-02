Küçükçekmece'de bina çökmeden önce böyle görünüyordu! İşte o görüntüler
Küçükçekmece'de bir bina çöktü. Çöken binanın enkazında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ederken, binanın çökmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı. İşte o fotoğraf.
Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın eski fotoğrafları ortaya çıktı.
Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokak’ın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina saat 08.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüştü.
Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Çöken binadan 7 yaralı kurtarıldı. Enkaz altında bulunan 2 yaralıyı kurtarma çalışmaları devam ederken, çöken binanın eski fotoğrafları ortaya çıktı.
Çöken binanın neden çöktüğü henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı