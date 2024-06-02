Küçükçekmece'de bina çökmeden önce böyle görünüyordu! İşte o görüntüler

Küçükçekmece'de bir bina çöktü. Çöken binanın enkazında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ederken, binanın çökmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı. İşte o fotoğraf.

Küçükçekmece'de bina çökmeden önce böyle görünüyordu! İşte o görüntüler
Küçükçekmece'de bina çökmeden önce böyle görünüyordu! İşte o görüntüler
Editör: Uğur Çam

Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın eski fotoğrafları ortaya çıktı. 

Küçükçekmece'de bina çökmeden önce böyle görünüyordu! İşte o görüntüler - Resim : 1

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokak’ın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina saat 08.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüştü. 

Küçükçekmece'de bina çökmeden önce böyle görünüyordu! İşte o görüntüler - Resim : 2

Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Çöken binadan 7 yaralı kurtarıldı. Enkaz altında bulunan 2 yaralıyı kurtarma çalışmaları devam ederken, çöken binanın eski fotoğrafları ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de bina çökmeden önce böyle görünüyordu! İşte o görüntüler - Resim : 3

Çöken binanın neden çöktüğü henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# küçükçekmece
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Küçükçekmece'de bir bina çöktü
Küçükçekmece'de bir bina çöktü
Küçükçekmece'de bina çökmeden önce böyle görünüyordu!
Küçükçekmece'de bina çökmeden önce böyle görünüyordu!
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