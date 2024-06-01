Sihirli Pabuçlar Bale Okulu'nun yıl sonu gösterisi ödüllerini Doğu Perinçek ve Ethem Sancak verdi

Sihirli Pabuçlar Bale Okulu'nun yıl sonu gösterisi, Cemal Reşit Rey Konser salonunda düzenlendi. Resital büyük beğeni aldı. Gösteri sonunda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak ile birlikte bale sanatçılarına ödüllerini taktim etti.



Hazırladıkları gösteri büyük beğeni ve alkış aldı. Sihirli Pabuçlar Bale Okulu öğrencileri resitale haftalar öncesinden çalışmaya başladı. Gösteri, İstanbul Kız Lisesi mezunu Sihirli Pabuçlar Bale Okulu kurucusu, eğitmeni, bale sanatçısı, koreografı Günnur Bayburt tarafından hazırlandı.

Salon tıklım tıklım doldu. Öğrenciler, yıl sonu gösterisini büyük bir heyecanla sundu.Resitalde en çok beğenilen eserler ise Kurtuluş savaşını anlatan ve uyuşturucu bağımlılığına karşı hazırlanan gösteriler oldu.

Gösteri sonunda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak ile birlikte bale sanatçılarına ödüllerini verdi: "Asyanın toprağına sadece uyuşturucuyu değil uyuşukluğuda gömüyoruz. Türk devriminin değerleriyle Asya uygarlığının lüks edişini bu akşam buluşturduk. Özgürlüklere aydınlıklara hep beraber ele ele diyoruz teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.