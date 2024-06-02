Uyuyamıyorsanız dikkat! Eğer bu besinleri...

Bazı besinler uyumaya yardımcı olurken bazıları da zorluk çıkarabilir. Rahat bir uyku için işte detaylar...

# uyku # uykusuzluk # sindirim
Editör: Yağmur Biçen
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Uyuyamıyorsanız dikkat! Eğer bu besinleri... - Resim: 1

NYPost'ta yayımlanan bir haberde yemek yedikten sonra uykuya dalmakta zorlanıyor, gece boyunca sık sık uyanıyor veya mide ekşimesi, reflü veya hazımsızlık yaşıyorsanız, suçlu yiyecek seçimleriniz olabilir.

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Uyuyamıyorsanız dikkat! Eğer bu besinleri... - Resim: 2

Diğer işaretler arasında huzursuzluk veya mide rahatsızlığı yaşamak, geceleri daha sık tuvalet molasına ihtiyaç duymak veya halsiz veya huzursuz hissederek uyanmak yer alıyor.

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Uyuyamıyorsanız dikkat! Eğer bu besinleri... - Resim: 3

SÜT

Uzmanlar, süt ürünleri içeren gıdaların özellikle faydalı olduğunu, çünkü uyku için gerekli iki kimyasal olan serotonin ve melatonin üretimi için gerekli bir amino asit olan triptofan içerdiklerinin altını çiziyor.

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Uyuyamıyorsanız dikkat! Eğer bu besinleri... - Resim: 4

Uzmanlar, yatmadan önce ağır veya baharatlı yiyecekler yemenin mide rahatsızlığı, mide ekşimesi ve asit reflüsüne neden olabileceğini ve bunun da rahat bir şekilde yatmayı zorlaştırabileceğini belirtiyor.

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