Uyuyamıyorsanız dikkat! Eğer bu besinleri...
Bazı besinler uyumaya yardımcı olurken bazıları da zorluk çıkarabilir. Rahat bir uyku için işte detaylar...
NYPost'ta yayımlanan bir haberde yemek yedikten sonra uykuya dalmakta zorlanıyor, gece boyunca sık sık uyanıyor veya mide ekşimesi, reflü veya hazımsızlık yaşıyorsanız, suçlu yiyecek seçimleriniz olabilir.
Diğer işaretler arasında huzursuzluk veya mide rahatsızlığı yaşamak, geceleri daha sık tuvalet molasına ihtiyaç duymak veya halsiz veya huzursuz hissederek uyanmak yer alıyor.
SÜT
Uzmanlar, süt ürünleri içeren gıdaların özellikle faydalı olduğunu, çünkü uyku için gerekli iki kimyasal olan serotonin ve melatonin üretimi için gerekli bir amino asit olan triptofan içerdiklerinin altını çiziyor.
Uzmanlar, yatmadan önce ağır veya baharatlı yiyecekler yemenin mide rahatsızlığı, mide ekşimesi ve asit reflüsüne neden olabileceğini ve bunun da rahat bir şekilde yatmayı zorlaştırabileceğini belirtiyor.