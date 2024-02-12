İsrail'den Refah'a saldırı! 100'ü aşkın kişi öldü

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu son olarak, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah kentine saldırı düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığı habere göre, İsrail’in, Refah kentine düzenlediği saldırılarda 100’den fazla kişinin öldürüldüğü, yüzlerce kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu.

Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etti.

Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.