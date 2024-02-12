Danıştay'dan skandal karar! 450 FETÖ iltisaklı yargı mensubu göreve iade edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun meslekten FETÖ iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç ettiği isimler, Danıştay 5. Dairesi'nin kararıyla mesleğe geri döndü.

Danıştay'dan skandal karar! 450 FETÖ iltisaklı yargı mensubu göreve iade edildi
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Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'den ihraç edilen 450 isimler ilgili tazminat ödenmesine ve göreve iade edilmesine karar verdi. Danıştay'ın verdiği karar sonrası başlayan kriz sürüyor. Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre FETÖ'cü bu isimlerle ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaptığı itirazın, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda henüz gündeme dahi alınmadığı ortaya çıktı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, (HSK), FETÖ'nün yargı yapılanmasını bertaraf etmek için, 15 Temmuz Amerikancı darbe girişiminin ardından, çok sayıda yargı mensubunu, örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle idari soruşturma sonrası meslekten ihraç etmişti. Ankesör aramaları, HTS kayıtları, tanık beyanları, ByLock içerikleri ve emniyet analiz raporları doğrultusunda HSK Genel Kurulunca ihraç edilenler, kararın iptali için Danıştay'da dava açmıştı.

DANIŞTAY MESLEĞE DÖNÜŞ KARARI VERDİ

Daire, meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmesine karar verdi. Üstelik bununla kalmayıp tazminat ödenmesini de hükmetti. Danıştay, bu karara gerekçe olarak ise, belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını gösterdi. Danıştay 5. Dairesi, iptal kararı verdiği 450 ismi HSK'ye gönderdi. HSK ise, İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre, göreve iade kararlarını 30'uncu gün sonunda uyguladı ve bu iade kararlarına da itiraz etti. Ancak aradan geçen süreye rağmen itirazın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda henüz gündeme dahi alınmadığı öğrenildi.

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# hakimler ve savcılar kurulu # FETÖ istifası
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