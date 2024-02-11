Adnan Oktar'ı Şebnem Korur Fincancı kurtarmış

Adnan Oktar suç örgütünü konu alan ikinci belgesel “Adnan”da 1999 yılında örgüte yapılan emniyet operasyonu konu edildi. Belgeselde 1999 yılındaki operasyondan örgüt üyelerinin, Şebnem Korur Fincancı’nın hazırladığı rapor ile kurtulduğu belirtildi.

140Journos’un “Adnan” belgeselinde, Adnan Oktar suç örgütüne 1999’da Adil Serdar Saçan’ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü olduğu dönemde yapılan operasyonda bazı örgüt üyelerinin Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın verdiği sahte işkence raporlarıyla yargılamadan kurtulduğu iddiası yer aldı.

FİNCANCI SUÇUNU KABUL ETMEDİ

Öte yandan Fincancı hakkında iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fincancı, “İşkence kamu görevlilerinin kasıtlı, korkutma, sindirme amacıyla yaptıkları bir şiddet eylemidir. Fail kamu görevlisi olduğundan devletlerin önleme, uygulamama ve cezasız bırakmama sorumluluğu olan mutlak yasak bir suçtur. İşkence görenin kim olduğu, ne yaptığı işkence suçunu meşrulaştıramaz. Ancak işkenceyi meşrulaştırma çabaları ve cezasızlık işkencenin devam etmesi için yaygın olarak kullanılmakta, işkencenin görünür olması çabalarının değersizleştirilmesi için tüm yöntemler işleme sokulmaktadır” ifadelerini kullandı.

BELGESEL EKİBİ EKRAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞTI

140journo's Fincancı'ya kendi yöntemiyle yanıt verdi. Soruların yayından 1 hafta önce Fincancı'ya gönderildiğine dair mail görüntüsü paylaşan belgesel ekibi, iddiaların Fincancı'ya iletildiğini kaydetti. 140Journo's'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şebnem hanım merhaba, sorular belgesel yayınından önce aşağıdaki adreslerden tarafınıza iletilmiştir. Tarafların haklarındaki iddialara cevaplarına platformumuz her zaman açıktır. Sorularımızı açık olarak aşağıda da yeniden iletiyoruz. Vereceğiniz yanıtlara belgeselin altındaki açıklamalar ve yorumlar kısmında yer verilecektir. Bunun haricinde, serinin son bölümünde geniş çaplı bir cevap hakkı kullanmak isterseniz platformumuz bütün taraflara olduğu gibi size de açıktır.”

MEHMETÇİK'E 'KİMYASAL SİLAH' İFTİRASI

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda Türk Silahlı Kuvvetleri ve askerimizi hedef aldı. Kullandığı skandal ifadeler sonrası hakkında Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezası alan Şebnem Korur Fincancı'nın cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

ERGENEKON’A MÜDAHİL!

Fincancı, yurtseverlerin yargılandığı Ergenekon davasında da sanıklara karşı müdahil olmuştu. Fincancı, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Prof. Dr Muammer Aksoy ve Doç Dr. Bahriye Üçok’un öldürülmesine ilişkin faili meçhullerle ilgili yürütülen Umut Operasyonu Davasını Ergenekon’la birleştirmeye çalışan bir rapora imza atmıştı. Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV gibi FETÖ'nün yayın organlarında sık sık boy gösteren Fincancı, Ergenekon davasının daha da derinleştirilmesi gerektiğini ileri sürmüştü.

UMUT DAVASINDA DA İŞKENCE RAPORU HAZIRLADI

Şebnem Korur Fincancı, suikast sonucu aramızdan ayrılan gazeteci Uğur Mumcu'nun katillerinin soruşturulduğu Umut Davası'nda da mahkemeye 'Sanıklara işkence yapıldı' diye rapor vermişti. Mumcu'nun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu, Fincancı'yı eleştirmişti.