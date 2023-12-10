İsrail'e Giden Gemilere Uyarı! Yemen Silahlı Kuvvetleri Geçişe İzin Vermeyeceklerini Açıkladı

İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırıları devam ederken Yemen Silahlı Kuvvetleri’nden yeni bir açıklama geldi. Yemen Genelkurmay sözcüsü Yahya Seri, hiçbir ülke ayırt etmeksizin İsrail’e sevkiyat yapan tüm gemilerin geçişini durduracaklarını açıkladı.

İsrail'e Giden Gemilere Uyarı! Yemen Silahlı Kuvvetleri Geçişe İzin Vermeyeceklerini Açıkladı
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Yemen Silahlı Kuvvetleri, rotası İsrail olan hiçbir geminin Kızıldeniz’e geçişine izin vermeyecek.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz üzerinden İsrail’e rota çizen hiçbir geminin geçişine izin vermeyeceklerini ilan etti.

Sözcü Seri, İsrail’ giden her gemiyi meşru bir hedef olarak gördüklerini ifade ederken, İsrail limanlarıyla anlaşma yapmamaları için ülkelere uyarı yaptı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail’in liman şehri Eylat’ı balistik füzelerle hedef aldığını da 7 Aralık günü açıklamıştı. Askeri kuvvetler bölgede İsrail’in Filistin’e saldırılarına karşı çeşitli hava operasyonları da düzenlemeye devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yemen # israil # gemi
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