Bakan Mehmet Şimşek İspanya Yolcusu! AK Parti Hükümeti Yurt Dışında Sıcak Para Arayışında

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sıcak para arayışında bir sonraki durağı, Avrupa Birliği dönem başkanı İspanya olacak.

Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile birlikte 14-15 Aralık’ta İspanya’ya gidecek.

Bakan Şimşek, Madrid’de, İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Santamaria ve Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos ile bir araya gelecek. Yatırımcı toplantılarına kıtalacak.

Şimşek, Gaye Erkan'ın da yer alacağı görüşmelerde 2 trilyon doları yöneten 30'un üzerinde banka ve fon yöneticisiyle de bir araya gelecek.

Ziyaret, AK Parti hükümeti için İspanya’nın Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını yürütmesi açısından önem taşıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Komisyonu'nun Kasım ayında yayınlanan son Türkiye raporunu değerlendirirken, "Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.