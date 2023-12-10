Meteoroloji'den 3 Şehre Sağanak Uyarısı

Soğuk ve yağışlı hava yurdun büyük kesimini etkisi altına almış durumda. Görülmesi beklenen hava durumuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, 3 şehirde kuvvetli sağanak beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Muğla, Antalya ve Mersin'in bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye; yarın sabah ilk saatlerden itibaren de Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölge sakinlerinin sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.