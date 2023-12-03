İsrail'in Bir Eve Düzenlediği Saldırıda 11 Sivil Öldü
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Beyna Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladı.
Filistinli "El-Hems" ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Haberde ayrıca çok sayıda kişiye henüz ulaşılamadığı ifade edildi.