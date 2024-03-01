İsrail'in saldırısında 112 Filistinli öldü! BMGK'nın tepki açıklamasını ABD engelledi

İsrail'in gıda yardım bekleyen Filistinli sivillere saldırısında ölenlerin sayısı 112'ye yükseldi. Türk Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Birleşmiş Millerler Güvenlik Konseyi'nin tepki açıklamasının ise ABD tarafından engellendiği ortaya çıktı.

Editör: Uğur Çam
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İsrail gıda yardımına ulaşmak isteyen Filistinlilere yönelik saldırısında hayatını kaybedenleri sayısı 112'ye yükseldi. 760 Filistinli yaralandı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı saldırının ardından açıklama yaptı. Açıklamada "Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail’in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef almasının Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delili olduğu" kaydedildi.

BMGK AÇIKLAMASINI ABD ENGELLEDİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırıyı kınadı ve acil insani ateşkes çağrısı yaptı. İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlileri katletmesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kapalı oturumunda görüşüldü. Oturumun ardından ABD'nin saldırıya tepki açıklamasını engellediği belirtildi.

İSRAİL YERLEŞİMCİLERİ TANKLAR EŞLİĞİNDE GAZZE'YE GİTTİ

İsrail ordusu sivil Filistinlileri topluca öldürürken, İsrailli yerleşimciler tankların korumasında Gazze'ye gitti.  Kapalı sınır kapısından Gazze'ye giren İsrailli yerleşimciler burada Yahudi yerleşimleri kurulması için gösteri yaptı. Yerleşimciler Gazze'nin Yahudilere ait olduğunu iddia etti.

Bu katliama ABD bile sessiz kalamadı! İsrail yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtıBu katliama ABD bile sessiz kalamadı! İsrail yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtıDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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