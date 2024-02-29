Bu katliama ABD bile sessiz kalamadı! İsrail yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı

İsrail, Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı bekleyen sivil Filistinlilere ateş açılması sonrası 100'den fazla kişi öldürülmüştü. Katliamlarında İsrail'in arkasında duran ABD, bu katliam karşısında sessiz kalamadı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi bir açıklama yaparak, Beyaz Saray'ın bu saldırıyı "ciddi bir olay" olarak nitelediğini ve saldırıyı incelediğini açıkladı.

ABD İSRAİL'İN KATLİAMI KARŞISINDA SESSİZ KALAMADI

Açıklamada, geçici ateşkes çağrısı yapılarak, "Masum insanların hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor ve masum Filistinlilerin sadece ailelerini doyurmaya çalıştığı Gazze'deki vahim insani durumun farkındayız. Bu durum, muhtemel bir geçici ateşkes de dahil olmak üzere Gazze'ye insani yardım akışının genişletilmesi ve sürdürülmesinin önemini vurgulamaktadır. Bu sonuca ulaşmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze şehrinin güneybatısında yardım bekleyen sivillere açılan ateş sonrası İsrail ordusu tarafından 104 kişinin öldürüldüğünü, 760 kişinin de yaralandığını açıkladı.