İsrailli Kadın Siyonist Yalana Karşı

HAMAS’ı karalama kampanyaları, esirler üzerinden duygu sömürüsü... Batı basının yürüttüğü algı operasyonları, bizzat İsrailli esirler ve aileleri tarafından çürütülüyor.



Netanyahu bir yalancı, sadece kendisini ve ailesini düşünüyor. Hükümete bir yıldır güvenmiyoruz. Bu nedenle de sokağa çıkıp bağırıyoruz.



Neta Heiman, İsrail’in Hayfa kentinde yaşıyor. Annesi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutuluyor. Annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu, HAMAS’ın ilaçlarını aksatmadığını söyledi. Heiman, yaşananlara rağmen Netenyahu hükümetinin Gazze’yi bombalamasına tepkili.



Heiman, Gazze’ye yapılacak bir kara harekatından endişe duyuyor. Çünkü oğlu ve akrabaları İsrail ordusu ile Gazze sınırında bekliyor.



Ona göre Netenyahu’nun savaşı, bölgelerine barış getirmeyecek aksine onlarca karşılıklı kayıpla sorunu büyütecek.

İsrailli kadın, sorunun askeri değil siyasi bir anlaşmayla çözülebileceğine inanıyor ve bunun için mücadele ediyor.



Birçok İsrailli bir anlaşma istiyor ancak bunun mümkün olduğuna inanmıyor. Ben 'Barışın Yanındaki Kadınlar' isimli bir harekete dahilim. Sloganımız 'Evet, bu mümkün' şeklinde. Aynı zamanda Gazze ve Batı Şeria’da da 'Güneşin Kadınları' isimli kardeş hareketimiz var.