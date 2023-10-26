İzmirli Depremzede Kredi Mağduru

İUnutulduk diyen İzmirli depremzedeler düşük faizli krediyle evlerine kavuşmak istiyor.



İzmir'de 30 Ekim 2020'de yaşanan depremin ardından tam 36 ay geçti fakat çözüme kavuşmayan sorunlar var. 5 bine yakın depremzede Kentsel Dönüşüm Kredisi mağduru. Geçen sene 0.79 olan kredi oranı bu sene 2,79’a ulaştı. Depremzedenin krediye ulaşımında zorluk yaşanıyor.



İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Haydar Özkan önce çözüme kavuşan sonrada çözüm bekleyen başlıkları Ulusal Kanal’a anlattı.



Özkan Kentsel Dönüşüm Kredisi’ndeki artışa dikkat çekti. Oranın 0.79’a indirilmesini talep etti.



Deprem esnasında evi yıkılan ve ağır hasarlı bina sahipleri rezerv alandan evlerine kavuştu. Fakat kentsel dönüşüme girecek olan ağır orta ve az hasarlı binaların yapımında krediye ulaşmak oldukça zor. Aylık ödeme 30 bin liralara yaklaştı.



İnşaat ruhsatı çıkarma sürecinde de zorluk yaşanıyor.





İzmir’de 30 Ekim 2020’de 6,9 büyüklüğünde deprem olmuş, 117 kişi hayatını kaybetmişti.



