Japonya Dışişleri Bakanı, İşgalci İsrail'in önlem alması için çağrıda bulundu! İşte detaylar

Geçtiğimiz günlerde Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıda, World Central Kitchen (WCK) isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunun yabancı uyruklu 7 çalışanını ve 1 Filistinliyi öldürmüştü.

Olay üzerine diğer devletlerden tepkiler gelmişti. Japonya da tepkisini gösterdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava İsrailli mevkidaşını aradı. Benzer olayların yeniden yaşanmasını önlemek amacıyla gerekli soruşturmanın yürütülmesini istedi. Japonya hükümeti, İsrail'in Gazze'de uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarını öldürmesinden derin endişe duyduğunu bildirerek, gerekli soruşturmanın yürütülmesi ve önlem alınması için çağrı yaptı.

35 dakika sürdüğü kaydedilen telefon görüşmesinde Kamikava, İsrailli bakandan bölgede benzer olayların yeniden yaşanmasını önlemek amacıyla gerekli soruşturmanın yürütülmesini ve önlem alınmasını istedi.

Kamikava, yeterli insani yardım faaliyetleri ile rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak insani ateşkesin derhal gerçekleştirilmesi gerektiğine güçlü şekilde inandığını belirtti.

Bölgede sürdürülebilir ateşkes çağrısı yapan Kamikava, uluslararası insancıl hukukun kritik önemde olduğunu vurguladı.

Bakan Kamikava, görüşmede ülkesinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımları yeniden başlatma kararı aldığını söyledi.