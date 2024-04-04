Japonya Dışişleri Bakanı, İşgalci İsrail'in önlem alması için çağrıda bulundu! İşte detaylar

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava İsrailli mevkidaşını aradı. Benzer olayların yeniden yaşanmasını önlemek amacıyla gerekli soruşturmanın yürütülmesini istedi

Japonya Dışişleri Bakanı, İşgalci İsrail'in önlem alması için çağrıda bulundu! İşte detaylar
Editör: Metehan Gül
Son Güncelleme:

Geçtiğimiz günlerde Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine saldırı düzenledi. Saldırıda, World Central Kitchen (WCK) isimli uluslararası gıda yardım kuruluşunun yabancı uyruklu 7 çalışanını ve 1 Filistinliyi öldürmüştü.

Olay üzerine diğer devletlerden tepkiler gelmişti. Japonya da tepkisini gösterdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava İsrailli mevkidaşını aradı. Benzer olayların yeniden yaşanmasını önlemek amacıyla gerekli soruşturmanın yürütülmesini istedi. Japonya hükümeti, İsrail'in Gazze'de uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarını öldürmesinden derin endişe duyduğunu bildirerek, gerekli soruşturmanın yürütülmesi ve önlem alınması için çağrı yaptı.

35 dakika sürdüğü kaydedilen telefon görüşmesinde Kamikava, İsrailli bakandan bölgede benzer olayların yeniden yaşanmasını önlemek amacıyla gerekli soruşturmanın yürütülmesini ve önlem alınmasını istedi. 

Kamikava, yeterli insani yardım faaliyetleri ile rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak insani ateşkesin derhal gerçekleştirilmesi gerektiğine güçlü şekilde inandığını belirtti.

Bölgede sürdürülebilir ateşkes çağrısı yapan Kamikava, uluslararası insancıl hukukun kritik önemde olduğunu vurguladı. 

Bakan Kamikava, görüşmede ülkesinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardımları yeniden başlatma kararı aldığını söyledi. 

Polis olmak isteyenler dikkat! 7 bin 500 POMEM adayı alınacak...Polis olmak isteyenler dikkat! 7 bin 500 POMEM adayı alınacak...Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil filistin # gazze şeridi # japonya # tepki gösterdi
Çok Okunanlar
Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu...
Hava yarın şaşırtabilir! 4 Nisan hava durumu...
Ani baş ağrısına dikkat! Ölümcül olabilir...
Ani baş ağrısına dikkat! Ölümcül olabilir...
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yangınla ilgili açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yangınla ilgili açıklama
CHP, DEM Parti adayının “mazbatasının iptali” için başvurdu!
CHP, DEM Parti adayının “mazbatasının iptali” için başvurdu!
Kırıkkale'de feci kaza!
Kırıkkale'de feci kaza!
Öne Çıkanlar DEM Parti'yi destekleyen partiler arasında CUMHUR İTTİFAKI partisi de var | ULUSAL HABER DEM Parti'yi destekleyen partiler arasında CUMHUR İTTİFAKI partisi de var | ULUSAL HABER Diyarbakır'da ilk kez bulundu! Diyarbakır'da ilk kez bulundu!