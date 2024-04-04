Polis olmak isteyenler dikkat! 7 bin 500 POMEM adayı alınacak...

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 7 bin 500 yeni öğrenci alımı yapılacak. Ön başvurular 4-14 Nisan günleri arasında Polis Akademisi internet sitesi üzerin yapılabilecek.

Polis olmak isteyenler dikkat! 7 bin 500 POMEM adayı alınacak...
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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının öğrenci alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerin 6 bini erkek, bin 500’ü kadın öğrencilerden oluşacak.
Adaylar 2022 veya 2023 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alanlar arasından seçilecek.

Şartları taşıyan adaylar, 4-14 Nisan tarihleri arasında Polis Akademisi internet sitesi üzerinden aday belirleme ön başvurularını yapabilecek.

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