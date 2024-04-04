Rekor üstüne rekor! Altın zirveyi gördü: Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Altın fiyatları Fed'i fiyatlamaya devam ediyor. Fed'in faizi indirme ihtimalinin artması altını destekliyor. Ons altın güne 2300 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2296 dolar, en yüksek de 2304 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2300 dolardan işlem görüyor.

4 NİSAN ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.363,72

Gram altın satış: 2.364,44

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.967,00

Çeyrek altın satış: 4.179,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.885,00

Yarım altın satış: 8.236,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.916,00

Tam altın satış: 16.339,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.166,00

Cumhuriyet altını satış: 16.176,00

ATA ALTIN NE KADAR?