Alanya'nın meşhur içeceği fıstıklı limonata tescillendi

Antalya'nın Alanya ilçesinin yöresel içeceklerinden fıstıklı limonata, Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillendi ve coğrafi işaret aldı.

Alanya'nın meşhur içeceği fıstıklı limonata tescillendi
Editör: Yağmur Biçen

Alanya Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, fıstıklimonatanın Alanya sofrasının önemli bir içeceği olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada: "Bilindiği üzere, 'fıstıklı limonata', Alanya'da sünnet, nişan ve söz merasimlerinin yanı sıra misafir ağırlamalarında sıkça ikram edilen, geçmişten bu yana Alanya sofralarının karakteristik içeceği.

Bu niteliğiyle 'fıstıklı limonata' tarifi, soyut kültür hafızasını ve mutfak kültürünü korumak adına yapılan çalışmalar kapsamında Alanya Belediyesince yapılan müracaatla koruma altına alındı. Tescilli tarife uygun fıstıklı limonata satışı yaptığını belgelendirmek isteyen işletmelerin Alanya Belediyesine müracaat etmeleri bekleniyor." denildi.

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