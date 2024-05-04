17 yaşındaki genç babasını tüfekle öldürdü

Olay, Balıkesir'de yaşandı. 17 yaşındaki D.D. kendisini dövdüğünü iddia ettiği babası Ferdi D.'yi (38) tüfekle vurarak öldürdü.

17 yaşındaki genç babasını tüfekle öldürdü
Editör: Yağmur Biçen
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Olay, Osmaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ferdi D. ile oğlu D.D. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Ferdi D., tartışmanın ardından oğlu D.D.'yi dövdü. Bunun üzerine D.D., evde bulunan tüfekle babasını vurarak öldürdü. D.D., olayın ardından kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ferdi D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. D.D., Kepsut ilçe merkezinde yakalandı. Evli ve 2 çocuk babası Ferdi D.’nin cenazesi, Kepsut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan D.D.’nin jandarma karakolundaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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