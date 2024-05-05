AK Parti'de değişim tartışmaları! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti'de yaşanan görev değişikliği tartışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Türkiye gazetesinin haberine göre, Erdoğan "Değişim, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak" dedi.

Yönlendirmelere göre adım atmayacaklarını ifade eden Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aralarında sorun olduğuna ilişkin iddiaları da değerlendirdi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok. Sayın Bahçeli ile görüşmede de bunu bir kez daha teyit ettik. Problemlerin çözümü için teşhisi doğru yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, AK Partililerin yeterince konuşamadıklarına dair eleştirilere de cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup başkan vekilleri ile yaptığı toplantıda "Gerektiği yerde arkadaşlar çıksın, konuşsun. Herkes derdini anlatsın" uyarısında bulundu.