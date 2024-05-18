Düsseldorf'ta biri Türk üç kişinin öldüğü yangında ırkçı saldırı şüphesi! Kundaklama izlerine rastlandı

Almanya’da son dönemde Türk ve Müslümanların hayatını kaybettiği şüpheli yangınlar dikkat çekiyor. Son olarak, Düsseldorf’ta göçmenlerin çoğunlukta yaşadığı 7 katlı bir binanın alt katındaki büfede patlama meydana gelmiş; çıkan yangında, Türk vatandaşı Ada Abay ile bir Iraklı ve bir İranlı hayatını kaybeti.

YANGINDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Düsseldorf Savcılığı, yangına ilişkin raporunda alevleri hızlandırmak için benzin döküldüğü tespitine yer verdi. Soruşturmayı cinayet masası devraldı. Yangın gecesi Neonazilerin paylaşımları da dikkat çekti. Irkçı Neonazi gruplar, internette binada yaşayanların kimlik ve ticaret şemalarını yayınladı.

Binada çoğunlukla Türkler dahil yabancı uyruklu kişiler ve göçmen ailelerin yaşaması "ırkçı kundaklama" şüphesini artırdı.

İSMAİL KIZILTAN DA O BİNADA YAŞIYOR

Ayrıca Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı Düsseldorf Merkez Camisi Dernek Başkanı İsmail Kızıltan da aynı binada yaşıyor. Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, olay sonrası, Kızıltan’ı ziyaret etti. İzbul, binadaki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini söyledi.

YANGINDA CİNAYET ŞÜPHESİ

Öte yandan, yangın söndürüldükten sonra cesetlerin birinin büfe içerisinde, diğer ikisinin merdiven boşluğunda bulunması da diğer ihtimalleri akıllara getirdi. Önce cinayet işlenmiş olabileceği, ardından delilleri karartmak için yangın çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Dikkat çeken yangın ve ölümler çok yönlü soruşturuluyor.

31 YIL SONRA AYNI YERDE

Almanya’da en son 25 Mart’ta Solingen şehrinde yaşanan kundaklama büyük yankı uyandırmıştı. 1993’te 5 Türk’ün öldüğü Solingen katliamından 31 yıl sonra aynı kentte yaşanan olayda Türk kökenli 4 Bulgaristan vatandaşı hayatını kaybetmişti.